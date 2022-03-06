Российские войска обстреливают все микрорайоны Чернигова – глава области

О последствиях обстрелов пока не сообщается.

Российские войска вечером 6 марта обстреливают все микрорайоны Чернигова.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"В настоящее время продолжается обстрел по всем микрорайонам города. Оставайтесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

В 22.18 стало известно, что тревога в городе отменена.