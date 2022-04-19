Российские войска обстреливают жилые районы Харькова: какие и есть ли пострадавшие

Российские войска обстреливают жилые районы Харькова: какие и есть ли пострадавшие

Российские оккупанты снова обстреливают жилые районы Харькова, в том числе Киевский и Индустриальный районы.

Россияне используют реактивные системы залпового огня – "Град", "Смерч" – "Ураган" – с расстояния 35-40 км.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"По состоянию на сейчас по Харькову, к сожалению, 16 раненых, 3 человека погибли, информация еще уточняется. Также подверглись обстрелам Дергачевский и Чугуевский районы", — сообщил Синегубов.

Он отметил, что бригады экстренной медицинской помощи города работают в усиленном режиме.

"Интенсивность обстрелов в Харькове увеличилась. Поэтому мы просим жителей города максимально находиться в укрытиях и без необходимости не выходить на улицу. Не создавайте очередей, не собирайтесь большими группами людей, сейчас это очень опасно!" – призвал глава области.

Он также сообщил, что местные власти совместно с военными разрабатывают план мер по празднованию Пасхальных праздников и просят с пониманием отнестись к определенным ограничениям, о которых подробно сообщат позже.

Напомним, из-за обстрелов российских оккупантов людей в Харькове призвали не посещать кладбища, ведь уже разрушены 10 кладбищ, а также Мемориал жертвам тоталитаризма.

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