Российские войска обстреляли "Авдеевский коксохимический завод": каковы последствия

Остановилась заводская ТЭЦ, подающая тепло в Авдеевку.

Российские военные нанесли 13 марта массированный обстрел по ЧАО "Авдеевский коксохимический завод" в Донецкой области, входящей в группу "Метинвест".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу группы "Метинвест".

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"Снаряды попали в первый и второй коксовые цеха, смолопогонный и углеподготовительный второй цеха, склад. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что в результате обстрела остановилась заводская ТЭЦ, подающая тепло в Авдеевку.

Ранее из-за боевых действий "Авдеевский коксохимический завод" частично законсервировал производственные мощности. Заметим, что этот завод является крупнейшим коксохимическим заводом Европы и основным производителем кокса в Украине.

Напомним, днем 13 марта российская армия выстрелила из "Точки-У" в направлении мирного населения Авдеевской общины.