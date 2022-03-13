Российские войска обстреляли "Авдеевский коксохимический завод": каковы последствия

Остановилась заводская ТЭЦ, подающая тепло в Авдеевку.
Российские военные нанесли 13 марта массированный обстрел по ЧАО "Авдеевский коксохимический завод" в Донецкой области, входящей в группу "Метинвест".
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу группы "Метинвест".
"Снаряды попали в первый и второй коксовые цеха, смолопогонный и углеподготовительный второй цеха, склад. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Там уточнили, что в результате обстрела остановилась заводская ТЭЦ, подающая тепло в Авдеевку.
Ранее из-за боевых действий "Авдеевский коксохимический завод" частично законсервировал производственные мощности. Заметим, что этот завод является крупнейшим коксохимическим заводом Европы и основным производителем кокса в Украине.
Напомним, днем 13 марта российская армия выстрелила из "Точки-У" в направлении мирного населения Авдеевской общины.
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