Российские войска обстреляли Богодухов: загорелось много грузовиков (фото)

Российские оккупанты в ночь на 7 мая в очередной раз обстреляли город Богодухов Харьковской области. О пострадавших не сообщается, однако повреждено много машин.
По этому факту правоохранители начали досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
"По данным следствия, 7 мая около 2 часов ночи российские военные обстреляли г. Богодухов. В результате обстрела произошел пожар четырех грузовых транспортных средств и нежилого здания. Кроме того, повреждены девять транспортных средств, принадлежащих местному предпринимателю", – говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что место происшествия осмотрели следователи Богодуховского райуправления полиции вместе с прокурорами областной прокуратуры.
Досудебное расследование осуществляют следователи СБУ.
Напомним, в бою с российскими оккупантами в Харьковской области погиб журналист Максим Мединский.
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