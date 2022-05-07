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Российские войска обстреляли Богодухов: загорелось много грузовиков (фото)

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Российские войска обстреляли Богодухов: загорелось много грузовиков (фото)

Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские оккупанты в ночь на 7 мая в очередной раз обстреляли город Богодухов Харьковской области. О пострадавших не сообщается, однако повреждено много машин.

По этому факту правоохранители начали досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

"По данным следствия, 7 мая около 2 часов ночи российские военные обстреляли г. Богодухов. В результате обстрела произошел пожар четырех грузовых транспортных средств и нежилого здания. Кроме того, повреждены девять транспортных средств, принадлежащих местному предпринимателю", – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что место происшествия осмотрели следователи Богодуховского райуправления полиции вместе с прокурорами областной прокуратуры.

Досудебное расследование осуществляют следователи СБУ.

Фото: Харьковская областная прокуратура / ©
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, в бою с российскими оккупантами в Харьковской области погиб журналист Максим Мединский.

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