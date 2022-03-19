Российские войска обстреляли больницу в Чернигове: люди после операций лежат при температуре +10

Российские войска обстреляли больницу в Чернигове: люди после операций лежат при температуре +10

Город страдает от абсолютной гуманитарной катастрофы, заявил мэр.

Российские военные обстреляли опорную больницу №2 в Чернигове, поэтому теперь пациентам после операций приходится лежать в коридорах при температуре +10.

Об этом сообщил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

"В Чернигове не прекращаются неприцельные артиллерийские обстрелы по жилым микрорайонам, во время которых гибнут десятки мирных жителей, гибнут дети и женщины. Город страдает от абсолютной гуманитарной катастрофы. Нет электроснабжения, тепла и воды, уничтожена полностью инфраструктура города. Эти бомбардировки сопоставимы с фашистскими бомбардировками 1943 года. Огонь ведется неприцельно и по всей территории города", — рассказал Атрошенко.

Он отметил, что Чернигову не предоставлено ни одного гуманитарного коридора.

Напомним, 19 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска обстреливают густонаселенные районы Чернигова и продолжают частично блокировать город. При этом активное наступление враг не проводит.