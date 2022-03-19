Российские войска обстреляли больницу в Чернигове: люди после операций лежат при температуре +10

Город страдает от абсолютной гуманитарной катастрофы, заявил мэр.
Российские военные обстреляли опорную больницу №2 в Чернигове, поэтому теперь пациентам после операций приходится лежать в коридорах при температуре +10.
Об этом сообщил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.
"В Чернигове не прекращаются неприцельные артиллерийские обстрелы по жилым микрорайонам, во время которых гибнут десятки мирных жителей, гибнут дети и женщины. Город страдает от абсолютной гуманитарной катастрофы. Нет электроснабжения, тепла и воды, уничтожена полностью инфраструктура города. Эти бомбардировки сопоставимы с фашистскими бомбардировками 1943 года. Огонь ведется неприцельно и по всей территории города", — рассказал Атрошенко.
Он отметил, что Чернигову не предоставлено ни одного гуманитарного коридора.
Напомним, 19 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска обстреливают густонаселенные районы Чернигова и продолжают частично блокировать город. При этом активное наступление враг не проводит.
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