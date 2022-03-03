Российские войска обстреляли больницу в Васильевке Запорожской области: есть погибшие

Российские войска обстреляли больницу в Васильевке Запорожской области: есть погибшие

Коллектив больницы продолжает оказывать медицинскую помощь людям.

Российские оккупанты 1 и 2 марта обстреляли хирургический и санитарный отделы Васильевской многопрофильной больницы интенсивного лечения Запорожской области.

Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация в четверг, 3 марта.

Четверо человек получили тяжелые ранения, трое погибли от полученных ранений.

Также нанесен значительный материальный ущерб – повреждены приемное, реанимационное и хирургическое отделения больницы.

В настоящее время есть проблемы с водо- и электроснабжением, отоплением. Однако коллектив больницы продолжает оказывать медицинскую помощь людям.