Российские войска обстреляли Бровары: все о последствиях и пострадавших

Пострадавшие в Броварах Киевской области — мать и сын: они в больнице в тяжелом состоянии.

В результате вражеской ракетной атаки и возгорания объекта гражданской инфраструктуры в Броварах Киевской области 8 мая 2024 года травмы получили два человека.

Корреспондентка ТСН Виктория Ковцун рассказала о последствиях атаки с места происшествия.

Пострадавшие в Броварах Киевской области — мать и сын: они в больнице в тяжелом состоянии. От их дома почти ничего не осталось только две стены.

Россияне ударили по Броварам крылатыми ракетами. Фото: ТСН

Пострадали соседние дома и оборвало линии электропередач. Улица сейчас практически недоступна для проезда. Чуть дальше, метров в 200, находится детский сад. Там тоже вырвало окна, двери. Такая ситуация в целом по всей этой улице. Люди приходят в себя.

Россияне ударили по Броварам крылатыми ракетами. Фото: ТСН

Дом, наиболее пострадавший, потерпел уже не первое попадание. В начале полномасштабной войны у него уже прилетало. В сельском совете говорят, что его только что успели восстанавливать по государственной программе есть Восстановление, как снова его разрушили.

Также в ГСЧС показали, как спасатели ликвидируют последствия вражеской ракетной атаки в Киевской области.

Россияне ударили по Броварам крылатыми ракетами. Фото: ГСЧС

Россияне ударили по Броварам крылатыми ракетами. Фото: ГСЧС

Напомним, оккупационные войска России в ночь на среду, 8 мая, нанесли массированный удар по городам Украины. Враг запустил "Кинжалы", "Калибры", баллистику и дроны. В результате атаки попадание в объекты энергетики и вокзал в Херсоне. ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях ночной атаки по Украине.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Обломки ракеты упали в Броварах! Есть повреждения и потерпевшие! Репортаж ТСН с места попадания!

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