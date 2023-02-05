Российские войска обстреляли центр Харькова ракетами: есть раненые, горит жилая застройка

Сегодня, 5 февраля, россияне обстреляли Харьков. Зафиксирован "прилет" в центральной части города.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, предварительно россияне использовали ракету С-300.

"Есть попадание в жилую застройку в центре города. Произошел пожар. Сейчас известно о трех пострадавших: 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет. Женщина госпитализирована с осколочными ранениями, мужчинам помощь оказали на месте. Данные о пострадавших уточняются. На месте работают все экстренные службы", — сообщил он.

Ранее мэр города Игорь Терехов заявлял, что россияне атаковали двумя ракетами. Снаряды попали по Киевскому району Харькова. Одна из ракет попала в жилой дом.

За прошедшие сутки россияне также обстреливали из артиллерии и минометов Купянский, Чугуевский и Харьковский районы области. В Купянске снаряды повредили здание медучреждения и частные жилые дома. В Волчанске пострадали жилые дома и хозяйственные постройки, произошли пожары.

Вражеские обстрелы 2-3 февраля: россияне терроризировали Сумщину, Харьковщину и Днепропетровщину