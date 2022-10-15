Российские войска обстреляли десятки городов и сел Украины: какая ситуация на границе с Беларусью

Из Беларуси враг может дальше запускать ракеты и дроны.

Российские военные 15 октября обстреляли десятки населенных пунктов Украины в ряде направлений, применив минометы, артиллерию и танки. В то же время, с территории Беларуси есть угроза ракетных атак.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается без существенных изменений. В то же время никуда не исчезла угроза ракетных и авиаударов, запуск ударных беспилотников с территории Беларуси.

На других направлениях российские оккупанты устроили десятки обстрелов:

на Северском направлении захватчики били из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сеньковка, Прогресс Черниговской области и Павловка, Дмитровка, Мезеновка, Бачевск, Сосновка Сумской области.

на Слобожанском направлении войска РФ били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Гатище, Липцы, Огирево, Старица, Уды. Кроме того, оккупанты задействовали беспилотник для корректировки огня своей артиллерии.

на Краматорском направлении вражеские силы вели огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Вишневое, Заречное, Надежда, Первомайское, Терны и Торское;

на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник устроил обстрелы из танков и артиллерии разных типов вдоль всей линии столкновения.

В то же время в Новопавловском и Запорожском направлениях российская армия не предпринимала наступательных действий. Тем не менее, захватчики обстреляли из танков, минометов и ствольной артиллерии более 20 населенных пунктов. В частности, Белогорье, Угледар, Времовка, Железнодорожное, Никольское, Новоукраинка, Нескучное, Орехов, Волшебное и Ольговское.

В Южнобужском направлении российские войска обстреляли районы более 35 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. Кроме того, для ведения воздушной разведки оккупанты совершили более 60 вылетов беспилотников.

Напомним, российские войска 15 октября также нанесли ракетный удар по одной из громад Киевской области. Оккупанты повредили энергетическую инфраструктуру, поэтому жителей региона призвали экономить электроэнергию.

Ситуация на фронте и обстрелы

ВСУ успешно отбивают атаки россиян в Донецкой области. Однако оккупанты не прекращают попыток выйти на административную границу области. На других направлениях противник пытается удержать захваченные территории. Российская армия бьет по критической инфраструктуре и гражданским объектам. Так, в течение 14 октября было зафиксировано шесть ракетных и 30 авиационных ударов, 48 обстрелов из реактивных систем. Под огнем оказались Харьков, Бахмут, Запорожье, Очаков.

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