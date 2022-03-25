Российские войска обстреляли Днепропетровскую и Николаевскую области: ПВО сбила ракеты оккупантов

Вечером 24 марта около 22:40 во всех районах Днепра были слышны мощные взрывы.

В четверг, 24 марта, около 22:40 во всех районах Днепра были слышны мощные взрывы. Об этом сообщили очевидцы. Ракетные удары российских оккупантв были слышны практически в каждом из районов Днепра и за его пределами. Жителей просили оставаться в приюте и не публиковать фото- и видеоматериалы во время авиаудара врага

Позже стало известно, что российские кафиры обстреляли Днепропетровскую область.

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"Нанесен ракетный удар по военному объекту. Последствия уточняются", — говорится в сообщении Воздушного командования "Восток" в Facebook.

"Ориентировочно 22:38 Россия нанесла 2 ракетных удара по одной из воинских частей в окрестностях города Днепр. В результате этого значительно разрушены здания части. Информация по погибшим и пострадавшим устанавливается.

Также, в результате попадания ракет возникли 2 очага пожара. Относительно того, какими ракетами оккупанты нанесли удар по воинской части, пока информации нет", - добавили в соцсетях в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области.

Между тем, в Николаевской области ПВО сбила две крылатые ракеты оккупантов, — об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким.

Напомним, что во время воздушной тревоги и обстрелов следует находиться в укрытии и не подходить близко к окнам.

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