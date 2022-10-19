Российские войска обстреляли Харьков и область: Синегубов сообщил о раненых

По поводу линии фронта, там российская армия пыталась идти в наступление в районе двух населенных пунктов Харьковщины.

Российские войска нанесли ракетные удары по Харькову 18 октября и продолжали террор жителей территорий Чугуевского, Харьковского и Купянского районов.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил 19 октября.

Он уточнил, что оккупанты обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Волчанские Хутора, Волоховка, Гатище, Красное, Огурцово, Старица, Стрелеча и Хатнєє.

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"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализированы 2 человека: 28-летняя женщина в Чугуевском районе и 57-летний мужчина в Купянском", — говорится в заявлении.

В то же время, на освобожденной территории Харьковщины продолжается разминирование.

По поводу линии фронта, там российская армия пыталась идти в наступление в районе населенных пунктов Огурцово Чугуевского района и Двухлетняя Купянского. Однако захватчики понесли потери и отступили под огнем ВСУ.

Какая ситуация в Харьковской области

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о ракетном ударе по городу утром 18 октября. Российские войска атаковали район одного из промышленных предприятий Харькова.

Правоохранители эксгумировали тела более 600 человек, погибших во время оккупации Харьковщины. Специалисты не сразу идентифицируют по ДНК погибших, это может длиться неделями или даже месяцами.

В то же время во Львове спасли 12-летнего парня из Харьковщины, в комнату которого прилетела российская ракета, пока подросток спал. Парень был в тяжелом состоянии: он не узнавал родных и не мог ходить.

Оперативная сводка с фронта на утро 19 октября

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