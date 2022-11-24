Российские войска обстреляли Херсон 17 раз за день: погиб человек, есть попадание в "Пункт незламності"

Под вражеские обстрелы попали и многоквартирные дома, и дома частного сектора.

Российские войска обстреляли Херсон 17 раз в течение 24 ноября, в результате чего погиб человек, еще один человек получил ранение.

Об этом глава Херсонской ГВА Галина Луговая сообщила в Сети.

Так, во время вражеской атаки погибла женщина, которая жила на Восточном. А раненый человек проживал вместе с погибшей.

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По данным Луговой, утром российские оккупанты попали в один из "Пунктів незламності", расположенный в детсаду. Зафиксированы и попадания в многоквартирные дома, и дома частного сектора. Там обошлось без пострадавших.

"Сегодня утром обстрелами повреждены частные и многоквартирные дома, возник пожар в гараже. В обед повторно оккупанты обстреляли город. Попадание в двухэтажный многоквартирный дом, а также ряд частных домов", — рассказала глава ГВА.

По ее данным, всего в период с 20 по 24 ноября было зафиксировано 62 вражеских "прилета" по Херсону. В результате обстрелов погибли восемь человек, еще 64 — получили ранения.

Напомним, к этому моменту в Херсоне трижды были слышны звуки взрывов 24 ноября. В то же время, воздушная тревога не объявлялась.

Заметим, ранее вице-премьер Ирина Верещук и советник ОП Алексей Арестович призвали жителей Херсона эвакуироваться на зиму в более безопасные регионы Украины. Особенно это касается уязвимых категорий граждан: женщин с детьми, пожилых людей, больных и маломобильных лиц.

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