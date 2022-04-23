Российские войска обстреляли из артиллерии один из районов Харькова: открыто дело (фото)

Российские военные 23 апреля обстреляли из артиллерии Киевский район Харькова. В результате обстрела пострадал человек, а также повреждены здания.
Правоохранители уже начали расследование по факту вражеских обстрелов.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
"По данным следствия, 23 апреля 2022 года российские военные произвели артиллерийский обстрел по Киевскому району г. Харькова. В результате обстрела получила ранение 62-летняя женщина. Поврежден торговый центр и жилые дома поблизости", – говорится в сообщении.
Следователи СБУ в Харьковской области проводят досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, утром 23 апреля в генштабе ВСУ сообщали, что российские оккупанты частично блокируют Харьков и пытаются наступать на Северодонецком направлении.
Читайте также:
- В Одессе ликвидирован пожар в многоэтажке, произошедший в результате вражеских обстрелов, количество погибших возросло
- Враг пытается взять под контроль Попасную, Рубежное и готовится наступать на Северодонецк – Генштаб
- Враг наращивает темпы проведения операции на востоке, чтобы оцепить группировку ООС — Генштаб