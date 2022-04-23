Российские войска обстреляли из артиллерии один из районов Харькова: открыто дело (фото)

Российские войска обстреляли из артиллерии один из районов Харькова: открыто дело (фото)

Российские военные 23 апреля обстреляли из артиллерии Киевский район Харькова. В результате обстрела пострадал человек, а также повреждены здания.

Правоохранители уже начали расследование по факту вражеских обстрелов.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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"По данным следствия, 23 апреля 2022 года российские военные произвели артиллерийский обстрел по Киевскому району г. Харькова. В результате обстрела получила ранение 62-летняя женщина. Поврежден торговый центр и жилые дома поблизости", – говорится в сообщении.

Следователи СБУ в Харьковской области проводят досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, утром 23 апреля в генштабе ВСУ сообщали, что российские оккупанты частично блокируют Харьков и пытаются наступать на Северодонецком направлении.

Ситуация по российскому вторжению – брифинг Алексея Арестовича за 23 апреля

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