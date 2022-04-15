Российские войска обстреляли Криворожский район, взрыв был слышен и в Полтаве

Российские войска обстреляли Криворожский район, взрыв был слышен и в Полтаве

По предварительным данным, в Полтавской области не пострадал ни один из объектов.

Российские военные с территории Херсонской области 15 апреля обстреляли Криворожский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Сегодня враг совершил провокации с территории Херсонской области: зафиксирован обстрел окрестностей Криворожского района на границе с Херсонщиной", – говорится в сообщении.

Удар был нанесен системой залпового огня, уточнил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Сегодня были обстрелы со стороны Херсонской области, в частности, по окрестностям Криворожского района. Враг бил системами залпового огня. Слава Богу, жертв нет", – говорится в сообщении.

"Обстановка в Кривом Роге и Криворожском регионе по-прежнему стабильна и находится под контролем ВСУ и военной администрации. Врага на территории ни нашего региона, ни всей Днепропетровской области нет. Линия столкновения с оккупантами проходит в периметре Херсонской области", — добавил Вилкул.

Что касается Полтавы, то городской голова Александр Мамай написал о взрыве.

"В Полтаве слышен взрыв! Все в укрытие!" – говорится в коротком сообщении.

Вскоре после этого сообщение в городе объявили отбой тревоги.

Позже глава Полтавской области Дмитрий Лунин сообщил, что ни один объект в области не пострадал.

"В Полтаве слышны были звуки взрыва. Однако, по предварительной информации, ни один объект не пострадал. Выясняем детали. Больше подробностей - позже", - написал Лунин.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что из-за ракетных обстрелов безопасных мест в Украине не существует.

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