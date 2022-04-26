Российские войска обстреляли Криворожский район запрещенными кассетными боеприпасами: открыто дело

Российские военные 25 апреля обстреляли запрещенными кассетными боеприпасами село Большая Костромка и населенный пункт Марьянское Криворожского района Днепропетровской области.

Во время обстрелов оккупантов мирные жители не пострадали. Какие-либо военные объекты на этой территории отсутствуют.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора 26 апреля.

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По данным следствия, 25 апреля российские войска произвели артиллерийский обстрел запрещенными кассетными боеприпасами села Большая Костромка. В результате обстрела повреждения получили частные дома мирных жителей и хозяйственные помещения. На месте происшествия работает взрывотехническая служба.

В тот же день оккупанты открыли огонь по населенному пункту Марьянское. Во время осмотра места происшествия во дворе местного жителя обнаружили фрагменты снарядов российской артиллерии.

Днепропетровская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, 26 апреля в Днепропетровской области украинское подразделение ПВО сбило российскую ракету, выпущенную из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла".

Общины Днепропетровщины приобщаются к инициативе "Сады Победы"

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