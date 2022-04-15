Российские войска обстреляли Лисичанск: погиб волонтер, жена – в больнице

Супруги волонтерили с первых дней войны.

Российские военные 15 апреля обстреляли Лисичанск Луганской области. В результате вражеской атаки погиб волонтер, а его жена попала в реанимацию.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В одном из отдаленных районов Лисичанска сегодня во время вражеских обстрелов погиб волонтер, его жена в тяжелом состоянии в больнице", – говорится в сообщении.

"Супруги с первых дней войны волонтерили, они доставляли гумдопомощь лисичанам. Мирные, добрые, положительные", — добавил Гайдай.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что на временно оккупированных территориях Луганской области российские войска используют школы для военных нужд. Там они разместили полевые госпитали и склады боеприпасов.

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