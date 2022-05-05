Российские войска обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей

На протяжении 4 мая российские войска обстреляли из минометов и гранатометов пограничную территорию в Черниговской и Сумской областях.
По предварительным данным, в результате обстрелов жертв нет, однако информация уточняется.
Об этом сообщили в МВД Украины.
"Сегодня в течение дня пограничники зафиксировали минометные и гранотометные обстрелы пограничной территории в пределах Городнянского и Семеновского районов Черниговской области и Шосткинского района Сумской области", — говорится в сообщении.
В МВД отметили, что всего по территории Украины вблизи границы российские войска произвели около 70 минометных выстрелов из оружия разного калибра и 24 выстрела – из автоматического гранатомета.
Напомним, в течение суток 3 мая российские оккупанты в Сумской области с вертолета обстреляли школу Эсманской громады и совершили артобстрел из "Градов" вдоль границы возле Юнаковки.
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