Российские войска обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей

На протяжении 4 мая российские войска обстреляли из минометов и гранатометов пограничную территорию в Черниговской и Сумской областях.

По предварительным данным, в результате обстрелов жертв нет, однако информация уточняется.

Об этом сообщили в МВД Украины.

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"Сегодня в течение дня пограничники зафиксировали минометные и гранотометные обстрелы пограничной территории в пределах Городнянского и Семеновского районов Черниговской области и Шосткинского района Сумской области", — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что всего по территории Украины вблизи границы российские войска произвели около 70 минометных выстрелов из оружия разного калибра и 24 выстрела – из автоматического гранатомета.

Напомним, в течение суток 3 мая российские оккупанты в Сумской области с вертолета обстреляли школу Эсманской громады и совершили артобстрел из "Градов" вдоль границы возле Юнаковки.

Ситуация на фронтах российско-украинской войны – карта

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