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Российские войска обстреляли Рубежное: разрушена часть железнодорожных путей и дома (фото)

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Российские войска обстреляли Рубежное: разрушена часть железнодорожных путей и дома (фото)

Фото горсовета Рубежного

Разрушен ряд домов.

Российские военные 6 марта обстреляли город Рубежное Луганской области, в результате чего разрушено железнодорожное полотно и повреждены дома.

Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Обстреляли Рубежное. Попадание в жилые дома: ул. Славянская 21, Маяковского 7, Матросова 16. Горит фура по ул. Заводской 27 р-н АЗС. После обстрела разрушен участок железнодорожного полотна в районе железнодорожного переезда по ул. Набережной. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Обстреляли Рубежное Попадание в жилые дома ул. Славянская 21, Маяковского 7, Матросова 16. Горит фура по ул.

Опубликовано Сергей Гайдай Воскресенье, 6 марта 2022 г.

В Рубежанском горсовете сообщили, что в результате вражеских обстрелов пострадали 4 человека.

Информация об обстрелах города Рубежное на 16:30 06.03.2022 В результате вражеского обстрела значительных повреждений...

Опубликовано Рубежанский городской совет Воскресенье, 6 марта 2022 г.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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