Российские войска обстреляли Рубежное: разрушена часть железнодорожных путей и дома (фото)

Разрушен ряд домов.

Российские военные 6 марта обстреляли город Рубежное Луганской области, в результате чего разрушено железнодорожное полотно и повреждены дома.

Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

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"Обстреляли Рубежное. Попадание в жилые дома: ул. Славянская 21, Маяковского 7, Матросова 16. Горит фура по ул. Заводской 27 р-н АЗС. После обстрела разрушен участок железнодорожного полотна в районе железнодорожного переезда по ул. Набережной. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.