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Российские войска обстреляли ряд сел Харьковской области: разворачивается гуманитарная катастрофа

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Российские войска обстреляли ряд сел Харьковской области: разворачивается гуманитарная катастрофа

Иллюстративное фото из Харьковской области / gettyimages.com

Помочь жителям сел можно будет только после их освобождения Вооруженными силами Украины, сообщили в Дергачевском горсовете.

Российские войска в течение 9 апреля вели огонь по населенным пунктам Дергачевской общины в Харьковской области. В частности, в результате обстрела поселка Слатино погибли гражданские.

Об этом сообщили в Дергачевском горсовете.

Там уточнили, что в Слатино погибли по меньшей мере два человека. Одного раненого мирного жителя госпитализировали в больницу в Харькове.

Кроме того, несколько частных домов подверглись разрушениям.

"В оккупированных Казачолопанском, Токаревском, Проходовском, Русско-Лозовском старостатах и Цуповке Прудянского округа продолжает разворачиваться гуманитарная катастрофа. Помочь жителям этих территорий мы сможем только после их освобождения Вооруженными силами Украины", — подчеркнули в Дергачевском горсовете.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал данные разведки об угрозе российского наступления на Харьков и сказал, что это зависит от многих вещей, в том числе – насколько президент РФ Владимир Путин готов пойти дальше.

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