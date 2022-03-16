Российские войска обстреляли рынок в Харькове: есть жертвы среди мирных людей (видео)

Российские войска обстреляли рынок в Харькове: есть жертвы среди мирных людей (видео)

Торговые ряды рынка в Харькове охватил пожар.

В Харькове 16 марта российские оккупанты, которые цинично убивают мирных людей и уничтожают инфраструктуру Украины, обстреляли рынок. В результате атаки захватчиков есть погибшие и раненые среди гражданских.

Об этом сообщили в Центре экстренной медпомощи в комментарии "Суспільному".

Отмечается, что россияне совершили обстрел 16 марта около обеда. После попадания вражеских снарядов начался пожар.

В результате обстрела одного из рынков есть погибшие и раненые среди гражданских. Сколько человек везут в больницы, неизвестно, медики скорой продолжают работать на месте.

Напомним, на территории Охматдета были найдены обломки вражеской ракеты.

Как сообщалось, за 20 дней оккупанты отобрали жизнь у 103 детей и искалечили — более 100.