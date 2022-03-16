Российские войска обстреляли рынок в Харькове: есть жертвы среди мирных людей (видео)

Торговые ряды рынка в Харькове охватил пожар.
В Харькове 16 марта российские оккупанты, которые цинично убивают мирных людей и уничтожают инфраструктуру Украины, обстреляли рынок. В результате атаки захватчиков есть погибшие и раненые среди гражданских.
Об этом сообщили в Центре экстренной медпомощи в комментарии "Суспільному".
Отмечается, что россияне совершили обстрел 16 марта около обеда. После попадания вражеских снарядов начался пожар.
В результате обстрела одного из рынков есть погибшие и раненые среди гражданских. Сколько человек везут в больницы, неизвестно, медики скорой продолжают работать на месте.
Напомним, на территории Охматдета были найдены обломки вражеской ракеты.
Как сообщалось, за 20 дней оккупанты отобрали жизнь у 103 детей и искалечили — более 100.
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