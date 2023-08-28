Российские войска обстреляли село в Херсонской области: есть погибшие (фото)

На месте погибла 63-летняя женщина, находившаяся во дворе.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонщину, в результате чего погибла женщина. Украинские следователи начали расследование.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Как стало известно, 28 августа около 11:00 военные РФ в очередной раз обстреляли населенные пункты Херсонского района.

В одном из сел российский снаряд попал в частный дом. От полученных ранений погибла хозяйка дома. Сейчас известно еще об одном травмированном местном жителе. Данные уточняются. Повреждены частные дома, линии электропередач, газопровод. Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России”, — рассказали в Офисе генпрокурора.

В то же время глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин добавил, что от полученных травм на месте погибла 63-летняя женщина, которая находилась во дворе. В больницу госпитализировали 58-летнего мужчину с ранением живота и ноги. Его состояние – тяжелое.

В результате обстрела погибла женщина

Напомним, что ВСУ полностью уволили Роботино и продвигаются дальше.

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