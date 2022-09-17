Российские войска обстреляли Славянскую ТЭС: возник пожар

Армия Российской Федерации нанесла удар по Славянску в Донецкой области.
Российские оккупанты утром 17 сентября обстреляли Славянскую ТЭС. В результате вражеской атаки повреждено оборудование на территории станции.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко
В результате удара РФ на ТЭС возник пжеж. Возгорание сейчас укротят спасатели. Из-за обстрела в городе Николаевка начались перебои с водоснабжением.
"Оккупанты умышленно целят по инфраструктурным объектам области, пытаясь нанести как можно больше вреда прежде всего мирному населению", — подчеркнул Кириленко.
Как сообщалось, ночь против 17 сентября в Донецкой области прошла относительно спокойно. Под артиллерийский огонь армии агрнесора России попали Авдеевка, Марьинка и села Комарской общины: Свободное Поле и Бурлацкое. В Соледаре россияне повредили частный дом.
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