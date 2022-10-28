Российские войска обстреляли три громады Сумщины: били из минометов, гранатометов и артиллерии

Российские войска обстреляли три громады Сумской области в течение 28 октября, выпустив по приграничью 40 боеприпасов из минометов, гранатометов и артиллерии.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

В частности, под вражеским огнем была Эсманская громада. Ее захватчики обстреляли из артиллерии калибра, вероятно, 152 мм. Зафиксировано шесть взрывов.

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По Белопольской громаде армия РФ выпустила 15 мин, а именно – по одному из пограничных сел.

По Зноб-Новгородской громаде враги били из САУ (девять "прилетов") и из гранатомета. Прослушивалось до 10 выстрелов.

"Эти сутки, к счастью, пережили без потерь и повреждений", — отметил глава области.

Заметим, российские оккупанты почти ежедневно обстреливают приграничные районы Сумщины. Так, утром 27 октября враг устроил артобстрел Хотинской громады.

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