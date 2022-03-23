Российские войска обстреляли железнодорожную станцию в Донецкой области (фото разрушений)

Повреждено здание станции, а рядом с путями образовались воронки.

Российские военные устроили обстрел железнодорожной станции Очеретино в Донецкой области.

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

"Враг продолжает прицельно бить по железнодорожной инфраструктуре. Только что прилетело на станцию Очеретино, "Донецкая железная дорога". Слава богу, на этот раз без пострадавших", – говорится в сообщении.

Напомним, в Генштабе ВСУ 23 марта сообщили, что на донецком направлении целью российских войск остается установление контроля над Рубежным, Северодонецком, Попасной, Верхнеторецким, Марьинкой и Мариуполем.

ТСН.ua