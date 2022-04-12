Российские войска обстреляли жилые кварталы Харькова: есть много разрушений

Российские войска обстреляли жилые кварталы Харькова: есть много разрушений

Обстрел города не прекращается, сообщил мэр Терехов.

Российские оккупанты 12 апреля в очередной раз обстреляли жилые кварталы Харькова. Разрушены и повреждены много домов, по меньшей мере два человека получили ранения.

Об этом сообщает "Суспильне. Харьков".

"По меньшей мере, два человека ранены в результате обстрела жилых кварталов на юге Харькова днем 12 апреля, сообщили в областной военной администрации. Российским снарядом разрушены и повреждены несколько зданий", – пишет издание.

В то же время мэр города Игорь Терехов рассказал в телеэфире, что в Харькове разрушены 1644 жилых многоэтажки.

"Сочера гораздо больше стало обстрелов, причем постоянно – это жилые микрорайоны. На сегодняшний день разрушены 1644 жилых многоэтажных дома. Всего около 2 тыс. зданий и сооружений разрушены российскими оккупантами... Обстрелы практически не прекращаются", – рассказал городской голова.

Напомним, утром в Генштабе ВСУ сообщили, что на Слобожанском направлении российские войска продолжают частично блокировать Харьков и проводить боевые действия в районе Изюма. Также оккупанты проводят воздушную разведку.

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