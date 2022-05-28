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Российские войска обстреляли Золочев под Харьковом, ранены два человека

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Российские войска обстреляли Золочев под Харьковом, ранены два человека

Фото: Прокуратура Харьковской области

Вражеские снаряды упали среди частных домов. Один из российских снарядов пробил крышу, залетел в кухню и не разорвался.

Во время обстрела военными страны-агрессоры поселка Золочев Харьковской области ранены двое мирных жителей.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

"По данным следствия, 28 мая 2022 года около 14 часов российские войска обстреляли пгт Золочев Богодуховского района. Вражеские снаряды упали среди частных домов. Один из российских снарядов пробил крышу, залетел в кухню и не разорвался", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в результате обстрела получили ранения 50-летний мужчина и 62-летняя женщина.

Осмотр места проводили следственные отделения №1 СО Богодуховского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, на юге Украины Вооруженные силы проводят контрнаступательные действия, враг терпит существенные потери и отступает на ранее занимаемые рубежи.

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