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Российские войска отходят из Черниговской области, но расслабляться рано – Чаус

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Российские войска отходят из Черниговской области, но расслабляться рано – Чаус

Associated Press

В настоящее время украинские бойцы производят зачистку и разминирование территории.

Российские войска благодаря Вооруженным силам Украины постепенно отходят из Черниговской области.

Об этом во время видеообращения рассказал глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.

"Для чего они это делают – только им известно. Но я надеюсь, что навсегда. Но даже если они отходят для перегруппировки, чтобы вернуться, мы их будем ждать с двойным "радушием", - сказал он.

Пока украинские военные занимаются разминированием населенных пунктов, где стояли россияне и зачисткой.

Также Чаус предупредил о возможных авиационных и ракетных ударах по области: "Поэтому у меня большая просьба: по сигналу тревоги находиться в укрытиях. Нам еще рано расслабляться".

Ранее стало известно, что подразделения оперативного командования "Север" освободили от войск РФ два населенных пункта в Черниговской области – Слобода и Лукашевка.

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