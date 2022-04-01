Российские войска отходят из Черниговской области, но расслабляться рано – Чаус

В настоящее время украинские бойцы производят зачистку и разминирование территории.
Российские войска благодаря Вооруженным силам Украины постепенно отходят из Черниговской области.
Об этом во время видеообращения рассказал глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.
"Для чего они это делают – только им известно. Но я надеюсь, что навсегда. Но даже если они отходят для перегруппировки, чтобы вернуться, мы их будем ждать с двойным "радушием", - сказал он.
Пока украинские военные занимаются разминированием населенных пунктов, где стояли россияне и зачисткой.
Также Чаус предупредил о возможных авиационных и ракетных ударах по области: "Поэтому у меня большая просьба: по сигналу тревоги находиться в укрытиях. Нам еще рано расслабляться".
Ранее стало известно, что подразделения оперативного командования "Север" освободили от войск РФ два населенных пункта в Черниговской области – Слобода и Лукашевка.
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