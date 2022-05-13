Российские войска перебросили на остров Змеиный свою ПВО, – разведка

Российские войска перебросили на остров Змеиный свою ПВО, – разведка

Российские войска пытаются усилить свои позиции на острове Змеиный и перекинули туда свои комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2".

Украинская разведка оценивает Змеиный как стратегический объект для России.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

Он отметил, что Россия будет использовать Змеиный для контроля северо-западной части Черноморья.

"Военная разведка имеет данные, что на Змеином размещены комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2". А, возможно, в будущем там даже разместят ракетные комплексы, которые позволят обстреливать территории не только нашего государства",

– заявил Скибицкий.

Он отметил, что Россия не случайно в самом начале полномасштабного вторжения захватила этот остров и принялась развертывать там свое оборудование для контроля.

Представитель разведки также сообщил, что идеологически присутствие на Змеином для российских войск – дополнительная возможность контролировать территорию Украины.

Напомним, ранее сам руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов пояснил, что остров Змеиный позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную ситуацию на юге Украины. Остров стратегически важен с точки зрения возможности высадки Россией тактического морского десанта.

Недалеко от Змеиного сгорело российское судно "Всеволод Бобров"

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