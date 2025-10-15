Российские войска переходят к "хаотической" тактике: военный объяснил, как это

Российские военные / © Associated Press

На передовой российские войска сменили тактику — теперь вместо попыток штурмов и закрепления на позициях они просто продвигаются вперед, создавая серые зоны и хаос в украинской обороне.

Об этом в эфире Киев24 рассказал начальник штаба отдельного полка беспилотных систем KRAKEN 1654 Третьего армейского корпуса, Евгений Еременко с позывным “Тичер”.

"Несмотря на большие потери, противник не останавливается. Для того, чтобы занять одну или две позиции наших войск, россияне могут потерять в роту личного состава", - отметил Еременко.

Военный объяснил, что россияне действуют малыми группами, часто — по несколько человек или даже в одиночку, пытаясь проникать в тыл украинских позиций.

"У них нет команды штурмовать и закрепляться. Есть только приказ продвигаться вперед, заходить в тыл, устраивать засады, срывать логистику. Таким образом, они создают эффект динамики на линии боевого столкновения", - добавил боец.

По словам представителя подразделения KRAKEN, такая тактика врага усложняет работу украинских защитников, потому что заставляет постоянно реагировать на мелкие группы, пытающиеся дезорганизовать оборону.

Ранее украинские военные рассказали о "странном явлении" на Покровском направлении. Российские войска активизировали наступательные действия на Покровском направлении и начали снова применять бронетехнику.