"Российские войска перейдут к еще более масштабным действиям на Востоке": Зеленский предупредил украинцев о тяжелой неделе

"Российские войска перейдут к еще более масштабным действиям на Востоке": Зеленский предупредил украинцев о тяжелой неделе

По словам Зеленского, Россия может использовать против украинцев еще больше ракет и авиабомб.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на следующей неделе следует ожидать еще более масштабных действий российской армии на востоке Украины.

Об этом глава государства предупредил в своем вечернем видеообращении 10 апреля.

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По словам Зеленского, Россия может использовать против украинцев еще больше ракет и авиабомб. Но он подчеркнул, что украинская армия готова к агрессивным действиям врага.

"Следующая неделя будет не менее важной, как и эта, как и предыдущая. Она будет такой же напряженной и еще более ответственной. Россия будет еще более бояться, бояться проиграть, бояться, что правду придется признать. Российские войска перейдут к еще более масштабным действиям на Востоке нашего государства. Могут использовать против нас еще больше ракет, еще больше авиабомб, но мы готовимся к этим действиям. Мы готовимся к этим действиям, мы будем отвечать, будем еще активнее снабжать Украину оружием", — сказал Зелеський.

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Также президент Украины отметил дальнейший активный дипломатический фронт. Он рассказал, что продолжит обращаться в парламенты и народы мира. Кроме того, добавил о новых визитах зарубежных политиков в Киеве.

"Будем активнее на международной арене. Будем еще более активны информационно. Я продолжу обращаться в парламенты и народы мира. Мы будем принимать в Киеве и других украинских городах наших партнеров, лидеров других государств. Будем привлекать еще больше средств и ресурсов на помощь Украине. Конечно, будем обосновывать более сильные санкции против Российской Федерации. Чтобы была ответственность, чтобы была справедливость. Если бы они не боялись признать свои ошибки – трагические, страшные ошибки – им придется. Потому что наша смелость и наша правдивость однозначно преобладают. И победят", — заметил Зеленский.

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