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Британская разведка узнала о планах России относительно интенсивности захвата украинских территорий

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Британская разведка узнала о планах России относительно интенсивности захвата украинских территорий

В начале широкомасштабного вторжения РФ за месяц хотела продвинуться на 1000 км.

По сообщению разведки Великобритании, российские оккупационные войска планируют продвигаться по территории Украины на 30 км или даже больше в день.

Об этом говорится в разведывании Минобороны Великобритании.

"В соответствии с их военной доктриной, российские силы планируют продвигаться на 30 км или больше в день в большинстве условий. В феврале российские войска планировали в течение месяца продвинуться через Украину на 1000 км. В сентябре украинские войска продвигались более чем на 20 км в день", — отмечают в разведке.

Также там добавляют, что владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин 23 октября заявил, что силы "Вагнера" наступают на 100-200 метров в день, что, по его словам, является "обычным явлением для современной войны".

В британской разведке отмечается, что Пригожин пытается повысить свой авторитет в напряженной российской системе национальной безопасности.

Напомним, на войне, которую РФ начала 24 февраля, основатель "вагнеровцев" не только вербует заключенных, но и зарабатывает политические баллы. Он подверг критике российских "олигархов" и "элиты" за то, что они живут в "комфортном состоянии" и препятствуют полной мобилизации российского общества.

Все чаще политологи, военные эксперты и российские оппозиционеры называют Пригожина в качестве противника Минобороны РФ и Генштаба, возглавляемых Шойгу и Герасимовым. В Институте изучения войны считают, что Пригожин пытается усилить свою позицию в информпространстве РФ и бросает вызов монополии Путина.

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