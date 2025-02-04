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Российские войска понесли потери на Купянском направлении и оставили позиции — ОСУВ "Хортица"

Российские войска понесли потери на Купянском направлении и оставили позиции — ОСУВ "Хортица"

Фото: Associated Press

По данным украинской разведки, командование оккупационных войск пытается заставить подразделения вернуться на оставленные рубежи, угрожая расстрелами.

Российские оккупанты продолжают наступательные действия на Купянском направлении, однако безуспешно.

Об этом сообщили в Официальном канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица").

Отмечается, что противник атаковал в районах Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызового, но безрезультатно. Более того, под натиском Сил обороны РФ была вынуждена оставить свои передовые позиции у одного из населенных пунктов.

По данным украинской разведки, командование оккупационных войск пытается заставить подразделения вернуться на оставленные рубежи, угрожая расстрелами.

Напомним, что армия агрессорки России продолжает попытки наступления на Купянском направлении. Оккупанты стремятся захватить новые территории на Харьковщине.

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