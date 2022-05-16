Российские войска попали в склад с удобрениями в Харьковской области: в небе — высокий столб дыма

Днем 16 мая российский снаряд попал в склад на территории Харьковщины, где, по предварительной информации, хранилась аммиачная селитра.

Жители севера Донецкой области видели большой столб дыма, который был красного цвета.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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По его словам, взрыв в Харьковской области не представляет угрозы местному населению.

"Аммиачная селитра не относится к опасным химическим веществам, а наибольшая концентрация ее после взрыва – в облаке, достигающем 200-500 метров от эпицентра. Угрозы для населения этот взрыв не составляет. Населенные пункты Донецкой области в зону распространения облака не попадают", — заметил он.

Сейчас специалисты уже устанавливают, какой ущерб был причинен окружающей среде. Ситуация под контролем.

Как ранее сообщили в Минобороны Украины, ситуация на восточном направлении остается тяжелой. Российские военные производят наступательные действия.

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