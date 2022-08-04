Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российские войска попытались прорвать оборону недалеко от Марьинки, однако понесли потери

Дата публикации
Просмотры
1996
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российские войска попытались прорвать оборону недалеко от Марьинки, однако понесли потери

Фото: Associated Press

Российские оккупанты 4 августа безуспешно пытались прорвать украинскую оборону неподалеку от Марьинки Донецкой области. Но враг понес там потери и отошел.

В то же время войска России на Новопавловском и Запорожском направлениях не проводили активных наступательных действий.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Однако войска захватчиков ведут обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Оккупанты также нанесли авиационные удары вблизи Новополя Донецкой области.

Напомним, ранее представители Генштаба сообщили, что российские войска в ходе боев вытеснили украинских бойцов с двух позиций под Донецком и Бахмутом.

В то же время в течение недели ВСУ освободили два села в Донецкой области – Мазановку и Дмитровку.

Запуганный город, нервные люди: как сейчас живет когда-то приветливый Бахмут

Запуганный город, нервные люди: как сейчас живет когда-то приветливый Бахмут

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация