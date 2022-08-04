Российские войска попытались прорвать оборону недалеко от Марьинки, однако понесли потери

Российские оккупанты 4 августа безуспешно пытались прорвать украинскую оборону неподалеку от Марьинки Донецкой области. Но враг понес там потери и отошел.

В то же время войска России на Новопавловском и Запорожском направлениях не проводили активных наступательных действий.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Однако войска захватчиков ведут обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Оккупанты также нанесли авиационные удары вблизи Новополя Донецкой области.

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Напомним, ранее представители Генштаба сообщили, что российские войска в ходе боев вытеснили украинских бойцов с двух позиций под Донецком и Бахмутом.

В то же время в течение недели ВСУ освободили два села в Донецкой области – Мазановку и Дмитровку.

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