Российские войска после обеда обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей

Российские войска после обеда обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей

В пятницу, 20 мая, враг с территории РФ обстрелял из минометов границы Черниговской и Сумской областей.

Враг совершил обстрел пограничных регионов во время объявленной воздушной тревоги после обеда.

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

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"Около 14:35 наблюдатели зафиксировали 4 "прихода", вероятно из миномета калибра 120 мм в районе населенного пункта Гремяч. Уже почти в 14:50 были зафиксированы 4 "прихода" также, вероятно, из миномета в район населенного пункта Середино- Буда", – говорится в сообщении.

К счастью, потерь среди личного состава и техники нет.

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