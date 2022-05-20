Российские войска после обеда обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей

В пятницу, 20 мая, враг с территории РФ обстрелял из минометов границы Черниговской и Сумской областей.
Враг совершил обстрел пограничных регионов во время объявленной воздушной тревоги после обеда.
Об этом сообщает оперативное командование "Север".
"Около 14:35 наблюдатели зафиксировали 4 "прихода", вероятно из миномета калибра 120 мм в районе населенного пункта Гремяч. Уже почти в 14:50 были зафиксированы 4 "прихода" также, вероятно, из миномета в район населенного пункта Середино- Буда", – говорится в сообщении.
К счастью, потерь среди личного состава и техники нет.
Как сообщалось ранее, по данным Министерства обороны Украины, на фронте российско-украинской войны обостряется ситуация, оккупанты определяют новые рубежи для пуска ракет по Украине.
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