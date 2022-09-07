"Российские войска посыпятся": американский генерал назвал срок, когда Украина вернет Крым

Украина до конца 2022 года может отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля.

При таком раскладе аннексированный Россией Крым будет под украинским контролем уже в следующем 2023 году.

Такое мнение высказал бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Афганистане и Ираке, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью 24 каналу.

"Я уверен, что у россиян нет воли к борьбе. Они не идут в армию. Кремль ищет резервы в Северной Корее, Африке, Сирии. Даже по тюрьмам, чтобы кого-то заставить воевать в составе жалкой российской армии. Потому что люди не хотят становиться ее частью. Все это подсказывает, что россияне уязвимы и истощены", – заявил он.

Ходжес добавил, что россияне "посыпятся", если будут сохранены единство и поддержка Украины.

"Я чувствую, что в следующие несколько недель нас ждут тяжелые бои, и потенциально, что российские войска посыпятся. Я не вижу, как они могут улучшить свое положение в ближайшее время. Однако мы должны предоставить Украине все необходимое", — сказал американский военный.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 196-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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