Российские войска потеряли больше техники и оружия, чем имели к моменту вторжения — Генштаб

ВСУ уничтожили более 3 тысяч танков, 6 тысяч боевых бронированных машин, 2 тысячи артиллерийских систем, 420 систем залпового огня, около 300 боевых самолетов, 270 вертолетов противника.

Российские войска уже потеряли в Украине больше военной техники и вооружения, чем их группировка имела на момент полномасштабного вторжения 24 февраля.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов, передает "Укринформ".

"В ходе боевых действий противник продолжает нести огромные потери. По основным типам вооружения и военной техники, таким как танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, они уже даже превышают количество вооружения и военной техники, которая была в группировке противника до начала вторжения", – отметил Громов.

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По его словам, ВСУ уничтожили более 3 тысяч танков, 6 тысяч боевых бронированных машин, 2 тысячи артиллерийских систем, 420 систем залпового огня, около 300 боевых самолетов, 270 вертолетов противника.

Бригадный генерал также уточнил, что с начала боевых действий только группировкой Воздушных Сил ВСУ всего уничтожено 1893 воздушных целей, из них 187 самолетов, 107 вертолетов, 678 крылатых ракет и около тысячи БПЛА.

Напомним, военные ВСУ ударили по ряду районов сосредоточение россиян и поразили важный объект.

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