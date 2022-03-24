"Российские войска применили против мирных людей в Украине фосфорные бомбы": Зеленский выступил перед G7

"Российские войска применили против мирных людей в Украине фосфорные бомбы": Зеленский выступил перед G7

Президент рассказал о принудительном вывозе украинцев в РФ, в том числе о похищении детей.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании стран "Большой семерки" и рассказал о применении Россией запрещенных фосфорных бомб, угрозе применения химического оружия и принудительном вывозе украинцев в РФ.

Соответствующая видеозапись опубликована в Сети.

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"Сегодня утром я получил информацию о том, что российские войска применили против мирных людей в Украине фосфорные бомбы. Вполне реальна угроза масштабного применения Россией химического оружия на территории Украины", – рассказал Зеленский.

Он также рассказал государствам G7 о принудительном вывозе украинцев в РФ, которых государство-агрессор еще и пытается заставить за себя воевать.

"Мы пытаемся выяснить точное количество депортированных украинцев, которых Россия принудительно ежедневно вывозит на свою территорию, лишает документов – все забирается, – средств связи, и распределяет по своим регионам. Даже еще потом пытается мобилизовать их в свою армию. Незаконно похищает детей. По нашим данным, – уже более 2 тысяч”, – рассказал украинский президент.

Напомним, накануне мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что российские войска вечером 22 марта применили над северо-западной окраиной Киева запрещенные фосфорные боеприпасы.

А 23 марта президент США Джо Байден назвал "вполне реальной угрозой" то, что Россия может прибегнуть к применению химического оружия против Украины.