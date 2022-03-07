Российские войска привезли себе парадную форму для празднования побед в Украине

Под Киевом был обнаружен целый склад их формы.

В Украину российские войска, кроме техники, привезли с собой парадную форму, чтобы, очевидно, пройтись парадом по захваченным городам, но украинские войска и терроборона сорвали замысел.

Об этом рассказало Командование Сил специальных операций ВС Украины.

Также читайте Российские оккупанты уже потеряли треть своего состава: СНБО

Командование обнародовало фото формы. "Они ехали к нам убивать наших детей, крушить наши дома, чтобы потом пройти торжественным парадом по Крещатику. Даже везли с собой парадную форму с нацепленными медалями. Но, что-то пошло не так. Часть из них удобрила украинскую землю, а часть — в плену просит о прощении", — значится в сообщении.

Кроме того, в Ирпене, где ведутся бои, чтобы не запустить в Киев оккупантов, обнаружили гараж, где по данным свидетелей, полно парадной формы россиян, в том числе их летчиков. Автор видео, показавший горящий после обстрела "склад", заявила, что этот гараж был арендован.