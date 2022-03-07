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Российские войска привезли себе парадную форму для празднования побед в Украине

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Российские войска привезли себе парадную форму для празднования побед в Украине

Под Киевом был обнаружен целый склад их формы.

В Украину российские войска, кроме техники, привезли с собой парадную форму, чтобы, очевидно, пройтись парадом по захваченным городам, но украинские войска и терроборона сорвали замысел.

Об этом рассказало Командование Сил специальных операций ВС Украины.

Командование обнародовало фото формы. "Они ехали к нам убивать наших детей, крушить наши дома, чтобы потом пройти торжественным парадом по Крещатику. Даже везли с собой парадную форму с нацепленными медалями. Но, что-то пошло не так. Часть из них удобрила украинскую землю, а часть — в плену просит о прощении", — значится в сообщении.

Кроме того, в Ирпене, где ведутся бои, чтобы не запустить в Киев оккупантов, обнаружили гараж, где по данным свидетелей, полно парадной формы россиян, в том числе их летчиков. Автор видео, показавший горящий после обстрела "склад", заявила, что этот гараж был арендован.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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