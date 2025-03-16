Российские войска продолжают наступление в Курской области: в ISW выяснили, есть ли угроза окружения

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что российские войска оцепили значительное количество украинских войск в Курской области. Российские милблогеры и украинские чиновники опровергают этот тезис.

Об этом сообщили аналитики ISW.

Российские милблогеры опубликовали карты 14 и 15 марта, на которых показаны российские и украинские позиции в Курской области, не указывающие на то, что российские силы оцепили украинские силы. Также два российских милблогера прямо опровергли заявление Путина о том, что российские войска оцепили значительное количество украинских сил в этом районе 13 и 14 марта.

"Один милблогер охарактеризовал заявления Путина как нарратив, направленный на то, чтобы повлиять на президента США Дональда Трампа в преддверии мирных переговоров", — говорится в отчете.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российские войска тщетно пытаются оцепить украинские силы в Курской области. Он добавил, что Путин пытается затянуть обсуждение американо-украинского предложения о 30-дневном прекращении огня, распространяя эти заявления.

"Независимые украинские источники также опровергли заявления Путина об окружении Россией украинских сил и отметили, что украинские силы сохраняют способность маневрировать с позиций, которые остались в Курской области, несмотря на сложную тактическую ситуацию. ISW до сих пор не заметила никаких заявлений российских милблогеров ской области. Похоже, что по состоянию на эту публикацию украинские силы сохраняют пути выхода через международную границу со своих позиций в Курской области», — пишет Институт.

Российские войска продолжали наступательные действия в Курской области, но на сегодняшний день не полностью вытеснили украинские силы из этого района. Геолокационные кадры, опубликованные 12 марта, показывают, что российские войска недавно продвинулись в западную Басовку (к северо-востоку от города Сумы в Сумской области). Министерство обороны России и другие российские источники утверждали 15 марта, что российские войска захватили Заолешенко (к западу от Суджи) и Рубанщину (к западу от Суджи), но ISW не нашло доказательств того, что российские войска захватили эти населенные пункты полностью. Вражеские милблогеры утверждали, что:

русские войска захватили Гоголевку (к западу от Суджи) и очищают Гуево (южнее Суджи)

украинские силы удерживают позиции вблизи Олешни и Горнального (оба юго-западнее Суджи).

Также прилагается. что войска армии РФ продолжали наступать в районе Рубанщины, Гоголевки и Гуево. Сообщается, что вблизи Гоголевки действуют подразделения 11-й отдельной воздушно-десантной (ВДВ) бригады РФ, а вблизи Гуева – подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады (Черноморский флот) и 177-го морского пехотного полка (Каспийская флотилия).

Ранее эксперты ISW объяснили, зачем Путин лжет о "военных преступлениях" ВСУ в Курщине.

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