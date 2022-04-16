Российские войска продолжают обстрелы Харькова: Терехов сообщил, что количество жертв возросло

Городской голова назвал эти удары геноцидом.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что 16 апреля российские войска продолжают обстреливать город. Так, за день в результате обстрелов погибли три человека, также много раненых.

Об этом Терехов рассказал в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

"Сегодня нас продолжают обстреливать. Обстрел был днем. Там немного другие цифры — 32 человека получили ранения, к сожалению, двух человек убило", — рассказал городской голова.

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"Только тоже был обстрел по одному из районов Харькова. Там тоже погиб один человек, два человека получили ранения. Сейчас они находятся в больнице и наши медики спасают им жизнь на операционном столе", – сообщил Терехов.

Он также выразил убеждение, что сегодняшние и вчерашние обстрелы предпринимаются намеренно, чтобы посеять хаос и испугать людей.

"Потому что первые обстрелы были в районе рынка. Сегодня суббота и люди пошли покупать продукты питания и необходимые вещи. И в это время произошел обстрел. То есть – умышленный геноцид против украинского народа, нации, города Харькова", – подчеркнул мэр.

Напомним, в первой половине дня 16 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. Сначала сообщалось об одном погибшем человеке и 18 раненых.

После обеда оккупанты запустили ракету по центру Харькова

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