Российские войска продолжают обстрелы приграничных сел в Черниговской области

Российские войска продолжают обстрелы приграничных территорий Черниговщины. В частности, речь идет о таких селах, как Гремяч и Николаевка.

Потерь среди личного состава нет.

Об этом сообщили в ОК "Север".

16 мая наблюдатели зафиксировали около 12:00 второй за сегодня и третий за два последних дня обстрел села Николаевка Новгород-Северской громады с территории России. Всего с 9:20 до 12:10 зафиксировали около трех десятков взрывов. А примерно в 12.20 со стороны России зафиксировали 7 взрывов в районе населенного пункта Гремяч. Предварительно – работал миномет.

Тем временем в Черниговской области начинают восстановление медицинской инфраструктуры.

Напомним, сегодня утром Одесскую область атаковали самолеты стратегической авиации: двое пострадавших, тяжело ранен ребенок.

Оккупанты ударили по агропредприятию в Синельниковском районе

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