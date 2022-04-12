Российские войска продолжают обстрелы жилых массивов Харькова, Дергачей и Пятихаток

На Слобожанском направлении идет частичная блокировка Харькова.

Российские войска 12 апреля продолжают применять артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения жилых массивов городов Харьков, Дергачи и Пятихатки.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В районе Изюма оккупанты проводили перегруппировку подразделений, пополняли запасы материально-технических средств и сосредотачивали внимание на удержании понтонной переправы через реку Северский Донец.

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Российские войска также продолжают воздушную разведку района с применением беспилотников.

Для усиления российской группировки в указанный район перемещены отдельные подразделения 1-й танковой армии вооруженных сил России.

Напомним, по данным заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, на территории Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Харьковской и Черниговской областей оккупированными остаются 1,5 тыс. населенных пунктов.

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