Российские войска продолжают терять позиции под Бахмутом — американские аналитики

Российские оккупационные войска продолжают терять позиции в районе Бахмута Донецкой области. Армия РФ за прошедшие сутки пыталась штурмовать город и его окрестности, но без успеха.

Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские защитники продолжают оборону на Бахмутском направлении. Со ссылкой на Генштаб Украины аналитики сообщают о том, что россияне войска вели безуспешные наступательные действия не только в Бахмуте, но еще и в 9 км северо-западнее города в направлении Григорьевки и Богдановки, а также в 14 км юго-западнее Бахмута. направлении Ивановского и Предтечиного.

По словам спикера Восточной группировки войск украинского полковника Сергея Череватого, на Бахмутском направлении между ВСУ и оккупантами РФ произошло 30 боевых столкновений. Что больше – более 300 раз российские войска обстреляли украинские позиции.

Тем временем российский "военкор" утверждал, что Россия безуспешно контратаковали у Белой Горы (13 км юго-западнее Бахмута), Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута) и Григоровки (9 км северо-западнее Бахмута).

Военный блоггер, связанный ППК "Вагнера", заявил, что российские подразделения 72-й мотострелковой бригады (3-й армейский корпус) потеряли позиции юго-западнее Ивановского. Также он отметил, что украинские силы пытаются выйти на северо-западную окраину Клищиевки, расположенную примерно в 7 км юго-западнее Бахмута.

Ситуация в Бахмуте Донецкой области. Карта ISW.

"Собственник "Вагнера" Евгений Пригожин утверждал, что его наемники продвинулись в Бахмуте на 130 метров и что украинские силы контролируют всего 1,6 квадратных километров города. Пригожин утверждал, что войска "Вагнера" продвинулись на юго-запад Бахмута", — говорится. ISW.

В свою очередь, связанный с Кремлем "военкор" утверждал, что "вагнеровцы" сосредотачиваются на очистке частной жилой зоны в западном Бахмуте. Вероятно, происходит это в ответ на потерю позиций юго-западнее Берховского водохранилища. Аналитики добавляют: он утверждал, что в ближайшие дни "Вагнер" попытается протолкнуть микрорайон и выйти на трассу Бахмут-Хромово.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что продвижение ВСУ на Бахмутском направлении — это первый успех наступательных действий в проведении операции по обороне Бахмута Донецкой области.

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