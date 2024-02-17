Российские войска продолжили наступление: аналитики назвали направление, где оккупанты имеют "успех"

Российские войска недавно достигли нескольких подтвержденных "успехов" вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

Геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись к западу от Синьковки на восточном берегу озера Лиман (к северо-востоку от Купянска).

Кроме того, геолокационные кадры показывают, что российские войска также недавно продвинулись к западу от Кармазиновки (юго-западнее Сватового), а геолокационные кадры, опубликованные 16 февраля, показывают, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Ямполевки (к западу от Кременной).

"Украинские и российские источники сообщали о продолжении позиционных боев к северо-востоку от Купянска близ Синьковки, к юго-востоку от Купянска возле Ивановки, Табаевки, Тимковки; к западу от Кременной возле Тернов, Торского, Ямполевки и к югу от Кременной возле Белогоровки", — подчеркивают эксперты.

Российский милблогер утверждал, что российские войска ведут бои в промышленной зоне к востоку от Белогоровки и что украинские войска отступили из этого района перед тем, как начать тактические контратаки.

Напомним, военное командование приняло решение вывести украинских военных из Авдеевки Донецкой области. В частности, для того чтобы избежать окружения и сохранить жизнь бойцов. Больше об этом читайте в новости.

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