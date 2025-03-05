Российские войска продвигаются в Курской области дальше: подробности аналитиков ISW

В течение 4 марта российские войска продолжили наступательные операции в Курской области. Впрочем, не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что так называемые российские милблогеры утверждали, что войска РФ захватили Никольский и Новую Сорочину, расположенные северо-западнее Суджи, а также продвинулись вблизи Малой Локни. Впрочем, американские аналитики не могут подтвердить эти заявления.

Российские войска вели наступательные действия северо-западнее Суджи — в районе Малой Локни и Лебедевки; к северу от Суджи – у Черкасского Поречья; юго-восточнее Суджи — возле Черкасской Конопельки; и к югу от Суджи – у Гуева.

Также российские милблогеры утверждали, что украинские силы контратаковали у Малой Локни и Куриловки (севернее Суджи).[35]

Американские специалисты также указывают на то, что накануне Генштаб Украины сообщил об уничтожении подразделениями ВСУ военного объекта российского 28-го стрелкового батальона 60-й отдельной отдельной мотострелковой бригады (5-я общевойсковая армия (ОСА), СВО) вблизи Троицкого. Российские войска использовали этот объект для планирования и проведения атак и нанесения ударов от первого лица (FPV) по украинским позициям и в результате удара погибли до 30 российских военнослужащих.

Напомним, аналитики проекта DeepState заявили, что РФ держит под огнем всю логистику, идущую из Сумщины на Курщину. Пока ситуация на Курском направлении очень сложная, потому что враг сосредоточился на ограничении нашей логистики, подчеркнули специалисты.

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