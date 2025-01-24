Россияне штурмуют пехотой.
Войска Российской Федерации продвинулись в Курской области за прошедшие сутки, 23 января, — в районе "украинского плацдарма".
Об этом сообщается в новом отчете американского Института изучения войны ( ISW ).
Геолокационные кадры за 22 января показывают, что россияне продвинулись к юго-востоку от Толстого Луга, расположенного к северо-западу от Суджи.
Командир украинской разведгруппы, действовавшей в Курской области, сообщил 22 января, что войска РФ наступают лишь днем на этом направлении и обычно ведут штурм пехотой без техники. Белгородской области.
Напомним, западные чиновники заявляют о больших потерях Северной Кореи на войне в России. В частности, погибли около 1000 солдат КНДР.
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