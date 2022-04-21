Российские войска продвигаются в сторону Краматорска – британская разведка

Российские оккупанты в Донецкой области сейчас продвигаются в сторону Краматорска, который продолжает подвергаться постоянным ракетным обстрелам.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

"Российские силы сейчас продвигаются из опорных участков на Донбассе в сторону Краматорска, который продолжает подвергаться постоянным ракетным обстрелам. Высокий уровень российской воздушной активности сохраняется, поскольку Россия пытается обеспечить непосредственную воздушную поддержку своему наступлению на востоке Украины, подавить и уничтожить украинские средства противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

Британская разведка также отмечает, что Россия, вероятно, хочет продемонстрировать значительные успехи перед ежегодными празднованиями Дня Победы 9 мая. Это может повлиять на то, как быстро и решительно они будут пытаться провести наступательные операции накануне этой даты.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine — 21 April 2022



Получить от UK government's response: https://t.co/8v54OEcrMa



#StandWithUkraine pic.twitter.com/iMDgTAQ9YV — Ministry of Defence (@DefenceHQ) 21 апреля 2022

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 57-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: