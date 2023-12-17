Российские войска продвинулись: аналитики назвали направления на фронте

16 декабря российские войска незначительно продвинулись у Бахмута, Авдеевки и Вербового.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

В частности, российские войска совершили локализованные наступательные операции вблизи Бахмута и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 16 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к северу от Хромового (непосредственно к западу от Бахмута).

Также 16 декабря российские войска вели наступательные действия вблизи Авдеевки и подтвердили наступление.

Геолокационные кадры, опубликованные 15 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к западным окрестностям промышленной зоны к юго-востоку от Авдеевки.

Кроме этого, 16 декабря российские войска продлили контратаки на западе Запорожской области и недавно добились незначительных успехов. Геолокационные кадры, опубликованные 15 декабря, показывают, что российские войска добились незначительных успехов северо-западнее Вербового.

Ранее эксперт сообщил, что оккупанты готовят прорыв на одном из направлений. По его данным, российские оккупанты пытаются создать изюмскую группировку на подобие 2022 года, основной задачей которой было нависание над флангами украинских войск, сосредоточенных в Донецкой области.

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