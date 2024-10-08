Российские войска продвинулись на Донетчине и Запорожье — ISW

Российские войска продвинулись западнее Донецкой области и возле Каменского и Плавней Запорожской области.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Бои в Донецкой области

Аналитики, ссылаясь на украинские и российские источники, отмечают, что российские войска захватили половину Максимилиановки. Это указывает на то, что оккупанты, вероятно, продвинулись в центральную часть населенного пункта.

Связанный с Кремлем российский блоггер утверждал, что российские войска захватили западную окраину Острого и продвигаются в направлении железнодорожной линии Островское и к северу от Максимилиановки. Однако в ISW не видели визуального подтверждения этого заявления.

Российские войска продолжали наступательные операции западнее Донецка в районе Острого, Островского и Георгиевки, а также со стороны Александровки 6 и 7 октября.

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Запорожская область

В ISW добавляют, что темп боевых действий на южном фронте возле Каменского растет после длительного оперативного затишья, последовавшего за украинским контрнаступлением летом 2023 года. Геолокационные кадры, опубликованные 6 октября, указывают на то, что российские войска незначительно продвинулись в районе Каменского и Плавне на восточном берегу Каховского водохранилища.

"6 октября несколько российских милблогеров утверждали, что их войска контратаковали после того, как украинские войска безуспешно попытались прорваться в районе Каменского, и что российские войска продвинулись к позициям к северу от пересохших участков Каховского водохранилища, к западу от Каменского, а также зашли на территорию на западе от Каменского. По сообщениям, артиллерийские подразделения 4-й российской военной базы отбили украинскую атаку под Каменским", — говорится в отчете.

Один из российских источников утверждает, что как российские, так и украинские силы разворачивают резервы в Каменском районе, хотя ISW не может самостоятельно проверить это утверждение.

В ISW отметили, что российское продвижение остается тактическим, но остается непонятным, как могут развиваться операции на западе Запорожской области.

Напомним, утром 8 октября Генштаб ВСУ назвал самые тяжелые места на фронте.

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