Российские войска продвинулись на Донетчине и Запорожье — ISW

В ISW отметили, что российское продвижение остается тактическим.
Российские войска продвинулись западнее Донецкой области и возле Каменского и Плавней Запорожской области.
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
Бои в Донецкой области
Аналитики, ссылаясь на украинские и российские источники, отмечают, что российские войска захватили половину Максимилиановки. Это указывает на то, что оккупанты, вероятно, продвинулись в центральную часть населенного пункта.
Связанный с Кремлем российский блоггер утверждал, что российские войска захватили западную окраину Острого и продвигаются в направлении железнодорожной линии Островское и к северу от Максимилиановки. Однако в ISW не видели визуального подтверждения этого заявления.
Российские войска продолжали наступательные операции западнее Донецка в районе Острого, Островского и Георгиевки, а также со стороны Александровки 6 и 7 октября.
Запорожская область
В ISW добавляют, что темп боевых действий на южном фронте возле Каменского растет после длительного оперативного затишья, последовавшего за украинским контрнаступлением летом 2023 года. Геолокационные кадры, опубликованные 6 октября, указывают на то, что российские войска незначительно продвинулись в районе Каменского и Плавне на восточном берегу Каховского водохранилища.
"6 октября несколько российских милблогеров утверждали, что их войска контратаковали после того, как украинские войска безуспешно попытались прорваться в районе Каменского, и что российские войска продвинулись к позициям к северу от пересохших участков Каховского водохранилища, к западу от Каменского, а также зашли на территорию на западе от Каменского. По сообщениям, артиллерийские подразделения 4-й российской военной базы отбили украинскую атаку под Каменским", — говорится в отчете.
Один из российских источников утверждает, что как российские, так и украинские силы разворачивают резервы в Каменском районе, хотя ISW не может самостоятельно проверить это утверждение.
В ISW отметили, что российское продвижение остается тактическим, но остается непонятным, как могут развиваться операции на западе Запорожской области.
Напомним, утром 8 октября Генштаб ВСУ назвал самые тяжелые места на фронте.
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